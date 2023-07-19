В Самарской области отца-алкоголика подозревают в истязании 7-летнего сына

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Сызрани. Его подозревают в истязании 7-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, мужчина истязал ребенка, когда находился в алкогольном опьянении. В 2023 году он неоднократно наносил побои своему маленькому сыну. В отношении сызранца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего лица».

Сейчас ведется следствие. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области. Отметим, отцу-алкоголику может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

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