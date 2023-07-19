Еще одна группа детей из ДНР прибыла в Самару на летний отдых

На летний отдых в Самарскую область прибыли 100 ребят из трех школ Снежного / Фото: Единая Россия

В Самару прибыла очередная группа детей из ДНР. На летний отдых в 63-й регион приехали 100 ребят из трех школ города Снежное. Их встретили волонтеры «Единой России», вожатые и глава управления по делам инвалидов Минсоцдема Игорь Качелин.

Волонтеры помогли юным гостям донести багаж до автобусов, а затем сопроводили их до места отдыха — детского оздоровительного лагеря «Электроник-Дубрава» в Тольятти.

— Мы рады, что дети хорошо проведут время. Они были очень уставшими, но задавали много вопросов: где можно погулять, какие достопримечательности посмотреть, — рассказала активист «Молодой Гвардии» Арина Акаева.

Напомним, в 2023 году в Самарской области отдохнут более 300 детей из Снежного. Для них запланированы культурно-развлекательная и спортивная программы. Отметим, что в прошлом году в регионе оздоровились около 350 ребят из ДНР.

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