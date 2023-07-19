В Самаре проходит международная конференция по развитию частной космонавтики

В пленарном заседании конференции принял участие губернатор Дмитрий Азаров / Фото: Андрей Савельев

Во вторник, 18 июля 2023 года, в Самаре стартовала международная конференция по развитию частной космонавтики в России. В пленарном заседании принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

На конференции работают представители госкорпорации «Роскосмос», частных компаний в сфере космонавтики из России, Белоруссии и Казахстана, а также сотрудники крупнейших предприятий, конструкторских бюро и вузов страны. Запланированы несколько экспертных сессий. Они будут посвящены тенденциям развития космонавтики, взаимодействию государства и частных компаний, а также правовым условиям развития частной космонавтики в России.

По словам Дмитрия Азарова, одна из целей конференции — выработка научным сообществом рекомендаций и запроса для властей. Мероприятие продлится до четверга, 20 июля 2023 года.

Напомним, ранее правительство региона и ГК «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках него в Самарской области создадут центр поддержки развития частной космонавтики. Реализует проект НОЦ «Инженерия будущего».

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