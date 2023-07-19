В Самаре вынесли приговор патологоанатому, который продавал сведения о покойных

Мужчине придется отправиться в колонию и заплатить штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд поставил точку в уголовном деле в отношении патологоанатома, который брал взятки за сведения о покойных. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, под подозрение попал врач городской больницы №4. Суд установил, что с апреля 2018 по ноябрь 2022 года он получил от ритуальных агентов более 3 млн. рублей.

– За взятки патологоанатом предоставлял контакты родственников умерших лиц для заключения договоров об оказании ритуальных услуг, часть из которых он выполнял на своем рабочем месте, – пояснили в прокуратуре Самарской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Он также должен будет заплатить штраф в размере 7 млн. рублей и в течение 5 лет не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в организациях в сфере оказания медицинских услуг.

Отмечается, что осужденный был взят под стражу в зале суда.

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