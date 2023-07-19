Новые заправки для транспорта на газомоторном топливе будут установлены в Самаре

Дмитрий Азаров обсудил развитие инфраструктуры для потребителей ГМТ с гендиректором компании Денисом Корниенко Фото: правительство Самарской области

В Самаре появятся новые заправки для транспорта, работающего на газомоторном топливе. Об этом стало известно во время встречи губернатора Дмитрия Азарова и гендиректора ООО «Газпром газомоторное топливо» Дениса Корниенко, которая состоялась 19 июля.

Как сообщил Денис Корниенко, компания планирует планирует развивать сеть заправочных станций ГМТ в Самарской области. Сейчас таких заправок девять, две из них находятся в Самаре.

– Нам бы хотелось построить дополнительные заправочные станции. В Самаре есть уже наметки по земельным участкам, и в ближайшее время наши сотрудники совместно со специалистами мэрии будут их более предметно рассматривать, – рассказал Денис Корниенко.

Глава региона подчеркнул, что при выборе площадок важно учитывать удобство как для автомобилистов, так и для общественного транспорта. Он поручил отработать все технические вопросы по определению таких участков.

Еще один вопрос касался закупок пассажирского транспорта на ГМТ. Сейчас автобусы на экологичном топливе закупает Сызрань, Новокуйбышевск, Самара. При дальнейших закупках этот фактор также будет учитываться.

Денис Корниенко также поблагодарил Дмитрия Азарова за региональные льготы для тех, кто переходит на ГМТ. Они были приняты в 2020 году по инициативе главы региона. Льготы по уплате транспортного налога в бюджет Самарской области действуют для организаций и физлиц, чей транспорт частично либо полностью переведен на ГМТ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.