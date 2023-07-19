Детсад находится на Шестой просеке. Он был построен в 1957 году. Фото: vk.com/prosekasmr

В Самаре родители пожаловались на состояние детского сада №249, который находится на Шестой просеке. Они утверждают, что он находится в аварийном состоянии, и просят привести здание в порядок.

– В детсаду занимаются дошкольники с 3 до 7 лет. Родители просят поставить крепкие заграждения и провести капитальный ремонт здания, – сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

Ситуацию прокомментировали в департаменте образования Самары. Власти отмечают, что корпуса действительно нуждаются в ремонте, однако меры уже приняты.

– Принято решение о строительстве на месте закрытых корпусов некапитальных объектов (быстровозводимых модульных конструкций). Сейчас ведутся подготовительные работы по согласованию и проектированию. Замену корпусов планируется делать постепенно, не закрывая детский сад, так как в этом районе очень высокий спрос на места в дошкольных учреждениях, – информируют в городском департаменте образования.

Отмечается, что аварийный корпус будет заменен в первую очередь. К работам планируется приступить в 2024 году.

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