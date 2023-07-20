В Самаре на Заводском шоссе бетономешалка раздавила Hyundai

Чтобы достать водителя из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей Фото: скриншот видео

Утром в четверг, 20 июля 2023 года, на Заводском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись три автомобиля: бетономешалка и две легковушки. Не обошлось без пострадавших. Блогер Евгений Щекин снял последствия аварии на видео.

Судя по кадрам, одно из легковых авто лоб в лоб столкнулось с большегрузом. У машины смята вся передняя часть. Водителя зажало. Чтобы его достать, понадобилась помощь спасателей. Вторая легковушка вылетела на тротуар и протаранила металлический забор.

Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, на Заводском шоссе столкнулись «Лада Гранта», Hyundai и «КамАЗ». В результате происшествия пострадали два человека: водители легковушек. Их госпитализировали в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

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