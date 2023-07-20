В Самаре мужчину заподозрили в преследовании девушки у станции метро «Гагаринская»

Подозрительный тип шел за девушкой и якобы мастурбировал Фото: скриншот видео

Жители Самары бьют тревогу. На днях они заметили в районе станции метро «Гагаринская» подозрительного мужчину. Он якобы преследовал девушку и мастурбировал на ходу. Момент попал на записи камер видеонаблюдения.

- Этот тип шел от метро «Гагаринская». Возможно, ехал с этой женщиной в метро. Может оказаться насильником, - пишут горожане в соцсетях.

Кто-то сразу же окрестил мужчину маньяком, а кто-то ничего в его действиях предосудительного не увидел. Судя по кадрам, он выглядит вполне прилично. Хорошо одет, в руках телефон и сумка. На видео попало только то, что мужчина трогает свою ширинку. Однако не исключено, что он просто поправлял одежду.

Роликом уже заинтересовались сотрудники полиции. По данным правоохранителей, по факту выявленной публикации проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.