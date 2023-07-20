В Самаре корпуса детского сада № 249 заменят модульными постройками

Власти пообещали привести в порядок детский сад № 249 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте образования Самары отреагировали на обращения родителей воспитанников детского сада № 249, который был построен в 1957 году. Ранее они пожаловались на плохое состояние учреждения. Как сообщили чиновники, старые корпуса планируется заменить модульными постройками.

- Корпуса детского сада действительно требуют ремонта, однако капитальное строительство новых зданий невозможно. Дело в том, что через эту территорию проходят коммунальные сети. В связи с этим администрация города решила возвести на месте закрытых корпусов модульные конструкции, - сообщили в депобре.

По данным ведомства, сейчас идут подготовительные работы по согласованию и проектированию. Корпуса будут менять постепенно, без закрытия садика. В первую очередь заменят тот, что признан аварийным и выведен из эксплуатации. Старт работ намечен на 2024 год.

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