Самарская область станет центром подготовки волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи

Фестиваль пройдет в марте 2024 года. Фото: vk.com/fest2024

Стали известны итоги Всероссийского конкурса на определение центров подготовки волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи. Участие в нем приняли 474 организации из 86 регионов РФ. Комиссия выбрала 25 центров в 20 субъектах страны. В их числе оказалась и Самарская область.

В регионе подготовкой волонтеров займется Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Уже в августе будет подписано соответствующее соглашение.

– Мы очень рады, что нам доверили принимать непосредственное участие в организации столь масштабного события. Самарская область обладает большим опытом работы с волонтерами, сегодня в нашем регионе более 195 тысяч добровольцев, которые способствуют развитию региона, – поделился заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года. Место проведения – Сочи.

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