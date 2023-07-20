В Самаре планируется ремонт теплотрасс на улицах Маломосковская и Магистральная

Рабочим предстоит выполнить большой объем работ.
Фото: администрация Самары
В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. Работы на теплотрассах идут с опережением графика – они уже полностью закончены на 2 из 18 основных объектов. Еще два дополнительных объекта находятся на утверждении. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Объекты, о которых идет речь – это теплотрасса на улице Маломосковской (у пересечения с проспектом Масленникова) и теплотрасса в районе улицы Магистральной в поселке Зубчаниновка. На первом участке работа будет выполнена на 100-метровом участке. На втором фронт работ значительно больше.
– Ресурсоснабжающая организация на связи с головным столичным офисом, ждет согласования. Если в ближайшие пару недель работы на них не начнутся, то мы будем категорически против «уходить» с ремонтом на данных объектах в предстоящую зиму, – рассказал первый вице-мэр Владимир Василенко.
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