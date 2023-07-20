Суд оштрафовал Самарское речное пассажирское предприятие за неубранный мусор

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области оштрафовал Самарское речное пассажирское предприятие. Причина – нарушения технического регламента. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что в 2022 году компания не очистила машинные отделения от остатков мусора и нефтесодержащих вод перед поставкой судов на зимний отстой. Помимо этого, не были выполнены контрольные измерение сопротивления изоляции судовых электрических сетей.

– Такие нарушения могут повлечь возникновение аварийных ситуаций и создать угрозу жизни и здоровью граждан, – пояснили в прокуратуре.

В адрес руководителя было направлено представление об устранении нарушений. Прокуратура также возбудила дело по по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем требований технических регламентов). Материалы были рассмотрены в суде, который оштрафовал предприятие на 50 тысяч рублей.

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