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НовостиОбщество20 июля 2023 16:08

Суд оштрафовал Самарское речное пассажирское предприятие за неубранный мусор

Компания не очистила суда перед поставкой на зимний отстой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области оштрафовал Самарское речное пассажирское предприятие. Причина – нарушения технического регламента. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что в 2022 году компания не очистила машинные отделения от остатков мусора и нефтесодержащих вод перед поставкой судов на зимний отстой. Помимо этого, не были выполнены контрольные измерение сопротивления изоляции судовых электрических сетей.

– Такие нарушения могут повлечь возникновение аварийных ситуаций и создать угрозу жизни и здоровью граждан, – пояснили в прокуратуре.

В адрес руководителя было направлено представление об устранении нарушений. Прокуратура также возбудила дело по по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем требований технических регламентов). Материалы были рассмотрены в суде, который оштрафовал предприятие на 50 тысяч рублей.

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