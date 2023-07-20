Четыре новых легковых автомобиля прибыли в ЦРБ Клявлинского района

На новых машинах специалисты проводят осмотры, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории. Фото: vk.com/minzdrav_63

За последний год автопарк ЦРБ Клявлинского района пополнился четырьмя новыми авто. В больницу были поставлены «Лада-Гранта» и «Лада-Ларгус», которые сегодня помогают специалистам в работе.

– В нашей работе удобный, быстрый транспорт незаменим. Людей старшего возраста мы в основном осматриваем на дому, а при необходимости доставляем в подразделения. Отвозим биоматериал для анализа в Клявлино, привозим лекарства больным с хроническими заболеваниями, – рассказала фельдшер Анастасия Сидоренко.

Автомобили стали хорошим подспорьем для врачей-терапевтов и педиатров. С начала года они выполнили более 800 выездов.

Всего в 2023 году в медучреждения Самарской области был поставлен 131 автомобиль для оказания неотложной помощи.

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