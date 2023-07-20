Американец Кевин Джонсон примет участие в соревнованиях «Бокс на Волге» в Самаре

Накануне соревнований в Самаре прошла пресс-конференция. Фото: ГАУ СО «Самара Арена»

В воскресенье, 23 июля, во Дворце спорта им. Высоцкого в Самаре состоятся международные соревнования «Бокс на Волге». Участие в них примет американец Кевин Джонсон – он встретится с россиянином Артемом Сусленковым. Накануне состязаний в Самаре прошла пресс-конференция, во время которой спортсмен признался: он приехал, чтобы присмотреться к Самаре и, возможно, остаться здесь жить.

– Моя американская мечта – жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сел. И понял, что мне по душе российские просторы. К тому же здесь более качественная еда. Если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. А для меня важно хорошо питаться, – поделился Кевин.

Напомним, в рамках соревнований состоится матчевая встреча между командами России и Сербии. Бои пройдут в семи весовых категориях.

– Мы все в предвкушении профессионального поединка. Это уже не первое масштабное международное спортивное событие не только в жизни региона, но и в жизни всей страны. Мы рассчитываем, что трибуны снова будут заполнены, потому что бокс действительно будет очень интересный, качественный – отметил председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Бокс на Волге» начнется в 16:00, вход свободный при наличии свободных мест. Организаторы мероприятия рекомендуют заблаговременно забронировать пригласительные билеты по телефону: (846) 933-41-55.