Мобилизованный журналист из Самары показал блиндажи на СВО

Жители отметили, что сооружения выглядят очень уютно. Фото: vk.com/zapanskoi

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой показал, как выглядят блиндажи на СВО. Кадрами условий, в которых находятся бойцы, он поделился в социальных сетях.

– На линии боевого соприкосновения, в лесу, да где угодно блиндаж – самое необходимое сооружение, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. В блиндажах хранят необходимые вещи и снаряжение, спят, готовят еду, прячутся от дождя, – рассказал журналист.

По словам автора, внутри таких блиндажей обычно находятся кровати или нары, отдельно обустраивается обеденная зона. А вот остальные «удобства», в том числе туалет, находятся на улице.

Автор отмечает, что бойцам нередко приходится оставлять свое временное жилище. Фото: vk.com/zapanskoi

Земляки в комментариях отметили, что сооружения выглядят довольно уютно. Однако, по словам Ильи, бойцам нередко приходится оставлять свое временное жилище.

– Мы себе сделали окоп чуть ли не с теплыми полами. Там и печка для приготовления пищи, и места для ночлега уютные.. А тут раз — и через три недели приказ на передислокацию. Все это бросаем и уходим в другое место, а там снова приходится обустраиваться заново, – приводит Круговой слова пехотинца из 85-й бригады.

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