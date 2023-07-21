Трем министрам Самарской области присвоили почетные звания

Министров отметили за вклад в развитие финансовой системы, образования и здравоохранения региона Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самарской области трем министрам присвоили почетные звания. За заслуги перед регионом отметили Андрея Прямилова, Армена Беняна и Виктора Акопьяна. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте облправительства.

Так, министру управления финансами Андрею Прямилоу присвоили почетное звание «Заслуженный экономист Самарской области». Его отметили за значительный вклад в развитие и стабильное функционирование финансовой системы региона. Главе Минздрава Армену Беняну присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области». А министру образования и науки Виктору Акопьяну - «Заслуженный работник образования Самарской области».

Кроме того, было решено присвоить новую награду начальнику Управления Росгвардии по Самарской области Александру Эсауленко. Он получит почетный знак губернатора «За служение людям». Его наградят за образцовое выполнение служебного долга, большой вклад в обеспечение законности и правопорядка.

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