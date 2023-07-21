В Самаре 27% горожан готовы сдать биометрию ради покупки алкоголя и табака

При этом многие выступают против инициативы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не исключено, что в скором времени покупать алкоголь и сигареты в супермаркетах можно будет с помощью биометрии: так кассирам будет проще определять возраст покупателя. С соответствующей просьбой в Минцифры обратились крупные торговые сети. Инициатива понравилась многим самарцам. Об этом они сообщили во время опроса, который провел сервис SuperJob.

27% горожан признались, что готовы сдать свои биометрические данные для покупки алкоголя и табака. Они уверены, что таким образом продукция не будет продаваться несовершеннолетним. Женщины согласны предоставить свои биометрические данные ради покупки сигарет чаще мужчин (33% против 22%).

При этом 64% самарцев выступили против инициативы. Горожане утверждают, что не уверены в безопасности хранения биометрических данных.

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