В Самаре 27% горожан готовы сдать биометрию ради покупки алкоголя и табака

При этом многие выступают против инициативы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Не исключено, что в скором времени покупать алкоголь и сигареты в супермаркетах можно будет с помощью биометрии: так кассирам будет проще определять возраст покупателя. С соответствующей просьбой в Минцифры обратились крупные торговые сети. Инициатива понравилась многим самарцам. Об этом они сообщили во время опроса, который провел сервис SuperJob.
27% горожан признались, что готовы сдать свои биометрические данные для покупки алкоголя и табака. Они уверены, что таким образом продукция не будет продаваться несовершеннолетним. Женщины согласны предоставить свои биометрические данные ради покупки сигарет чаще мужчин (33% против 22%).
При этом 64% самарцев выступили против инициативы. Горожане утверждают, что не уверены в безопасности хранения биометрических данных.
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