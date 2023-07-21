В Самарской области температура воды в Волге оказалась ниже нормы во 2-й декаде июля 2023

Температура воды в Волге ниже нормы как у берегов Самары, так и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна температура воды в Волге в Самарской области во второй декаде июля 2023 года. У берегов Тольятти и Самары она оказалась ниже нормы. Об этом сообщает Приволжского УГМС.

По состоянию на 20 июля 2023 года, температура воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти составила 20,7 градуса. Это ниже нормы на 1,7 градуса. Вода в Саратовском водохранилище в районе Самары прогрелась до 20 градусов. Однако это на 0,5 градуса ниже многолетних значений.

Напомним, в последние несколько дней в Самарской области установилась прохладная погода. Регион оказывается то во власти ливней и гроз, то сильного ветра. По прогнозам синоптиков, тепло постепенно начнет возвращаться в губернию. В предстоящие выходные, 22 и 23 июля 2023 года, температура воздуха в губернии составит 26-27 градусов, а в среду, 26 июля, и вовсе может достигнуть отметки в 30 градусов.

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