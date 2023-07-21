Глава СК РФ заинтересовался ситуацией с обманутыми дольщиками ЖК «Новая Заря» в Самаре

Граждане не могут получить свои квартиры более 20 лет. Фото: vk.com/novayazarya63

Председатель СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с обманутыми участниками долевого строительства ЖК «Новая Заря» в Самаре. Он затребовал повторный доклад по уголовное делу о нарушении прав дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– ЖК так не был введен в эксплуатацию, а застройщик неоднократно менялся. Имущество, расположенное на объектах, расхищается, частично построенные строения разрушаются. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, – перечислили жалобы самарцев в СК России.

Напомним, долгострой расположен в границах улиц Антонова-Овсеенко, Запорожской и Советской Армии. Дольщики – а это около 250 семей – ждут квартиры более 20 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Ведется следствие.

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