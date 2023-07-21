В Самарской области у Курумоча образовалась пробка из-за ДТП с фурой и легковушкой

Водитель "Гранты" не пропустил большегруз, который ехал по главной дороге / Фото: ДТП 163 Самара

Днем в пятницу, 21 июля 2023 года, около поселка Курумоч произошло серьезное ДТП. У поворота на дорогу к селу Новый Буян столкнулись легковушка и фура. Из-за этого в направлении Тольятти образовалась пробка. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в 15:10 на 11 км трассы Волжский — Курумоч — М-5 «Урал». По предварительной информации, водитель «Лады Гранты» не пропустил грузовик «Скания», который ехал по главной дороге. От удара большегруз развернуло, и он частично съехал на обочину.

В легковушке находился несовершеннолетний пассажир. Медики осмотрели его и оказали разовую помощь. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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