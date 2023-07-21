В Самаре молодые люди нарисовали во дворе на ул. Ново-Вокзальной огромную свастику

Самарцев возмутило поведение парней, но прогнать их никто не решился / Фото: телеграм-канал "Самара № 1"

Утром в четверг, 20 июля 2023 года, жители Самары стали свидетелями возмутительного перформанса. Во дворе на улице Ново-Вокзальной двое молодых людей нарисовали огромную свастику. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Ранним утром два парня нарисовали банкой краски на асфальте свастику. Все это сопровождалось криками как из преисподней. Сие «творчество» находится во дворе дома № 144 по улице Ново-Вокзальной, - рассказали местные жители.

Самарцы предполагают, что молодые люди решили нарисовать свастику под действием алкоголя или запрещенных веществ. Замазали ли уже «художество» или оно по-прежнему остается во дворе, неизвестно.

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