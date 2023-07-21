В Самаре только после вмешательства правоохранителей школу оградили забором

К работам приступят в августе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре благодаря вмешательству правоохранителей школу оградили забором. Департамент обязали выделить необходимые средства.

По информации прокуратуры Самарской области, территория школы №123 нуждалась в новом заборе. Сотрудники ведомства провели проверку и обязали департамент образования выделить необходимые средства, чтобы обезопасить участок новым ограждением. Решение вступило в законную силу еще в октябре прошлого года.

В текущем году во время заседания думы приняли решение внести изменения в бюджет города. В рамках предусмотрели дополнительные средства. На замену забора на территории школы выделили более 3,5 млн рублей. Начало работ запланировано на август 2023 года.