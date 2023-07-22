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НовостиОбщество22 июля 2023 8:16

Самарцы пожаловались на огромную очередь на переправе через Волгу

Она скопилась на Ульяновском спуске
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы столкнулись с проблемой на переправе в районе "Дна"

Самарцы столкнулись с проблемой на переправе в районе "Дна"

Фото: Ольга НОВИКОВА

В субботу, 22 июля 2023 года, жители Самары пожаловались на работу переправы через Волгу на Ульяновском спуске. Там скопилась огромная очередь.

- Говорят, сломались два катера, оставшиеся не справляются с нагрузкой, - рассказали «КП-Самара» горожане.

На площадке, которые самарцы привыкли называть «Дно», скопилась огромная толпа народа. Чтобы попасть на катер, приходится отстоять приличную очередь. Так что тем, кто сегодня собрался за Волгу, придется набраться терпения.

На площадке скопилась толпа народа

На площадке скопилась толпа народа

Фото: Ольга НОВИКОВА

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