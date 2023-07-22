Власти Сызрани прокомментировали включение сигнала «Радиоактивная опасность»

В работе системы экстренного оповещения населения в Сызрани произошел сбой Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на субботу, 22 июля 2023 года, в Сызрани внезапно включились громкоговорители. Голос из динамика несколько раз повторил фразу «Радиационная опасность» и сообщил порядок проведения эвакуации. Экстренное оповещение переполошило горожан. Ситуацию прокомментировали в управлении по делам ГО и ЧС Сызрани.

— Произошло неоднократное, несанкционированное включение комплексной системы экстренного оповещения населения — голосовой сигнал «Радиоактивная опасность». Сбой был только в одном районе города — Заусиновском, — сообщили в ведомстве.

Насколько известно, специалисты уже провели работы по устранению ошибки. Администрация Сызрани призывает жителей сохранять спокойствие.

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