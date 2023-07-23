В Самаре каждый третий житель хотел бы работать госслужащим

Самарцы рассказали о своих желаниях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители хотели бы сменить сферу деятельности. Горожане рассказали, о какой карьере мечтает.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 34% опрошенных самарцев хотели бы работать государственными служащими. При этом, 49% респондентов отказываются от подобных предложений. Специалисты отмечают, что мужчины чаще стремятся работать чиновниками, чем женщины. Однако, 2 года назад представителей сильного пола, мечтающих занять должность госслужащего, было еще больше.

Число желающих растет в зависимости от возраста респондентов и уровня доходов. Многие самарцы считают, что попасть на службу можно только коррупционным путем.