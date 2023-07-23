В Самаре медицинская сестра-анестезист может заработать до 130 тысяч рублей

Жителям рассказали о зарплатном максимуме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, сколько может заработать медицинская сестра-анестезист. Специалисты изучили предложения работодателей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, максимальный заработок для сотрудников предлагают в коммерческих клиниках. В Москве медсестры смогут зарабатывать до 200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 185 тысяч рублей, а в Самаре – 130 тысяч рублей. При этом, средняя зарплата такого специалиста в городе составит 55 тысяч рублей.

В областной столице от 40 до 45 тысяч рублей обещают сотрудникам со знаниями особенности работы в операционной, опыт постановки венозных катетеров, а также навыками ведения документации.