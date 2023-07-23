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НовостиОбщество23 июля 2023 14:10

Жительница Самары «потрогала» грудь «Родины-матери»

Девушка сняла скандальное видео
Алена ПРОВКИНА
Самарчанка обидела многих жителей Волгограда

Самарчанка обидела многих жителей Волгограда

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жительница Самары сняла видео, которое стали обсуждать сотни россиян в социальных сетях. Девушка «потрогала» грудь «Родины-матери».

Девушка приехала в Волгоград и сняла видео, на котором дотрагиваться пальцем до груди монумента. При этом, жительница областной столицы производила странные звуки, а после легла на газоне. Многие пользователи отреагировали категорично, большинство считают скульптуру святыней.

В одной из социальных сетей видео посмотрели более 63 тысяч человек. Многие не считают нужным наказывать горожанку, но хотели бы услышать публичные извинения.