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НовостиОбщество23 июля 2023 16:10

Самару накроет сильная магнитная буря 24 июля 2023 года

Ее сила составит 4 балла
Алена ПРОВКИНА
Горожане столкнутся с головной болью

Горожане столкнутся с головной болью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей снова предупредили о сильной магнитной буре. Метеочувствительным горожанам стоит подготовиться.

По информации сервиса my-calend, магнитная буря накроет областную столицу в понедельник, 24 июля 2023 года. Ее сила составит 4 балла. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия, головной болью и слабостью. Также снизится внимание и работоспособность, появится сонливость.

Горожанам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Напомним, с 23 по 26 июля в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокого риска возникновения пожаров.