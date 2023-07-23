В Самаре планируют отремонтировать и заменить лифты в двух домах

Специалисты заменят лифты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют обновить и заметь лифты в двух домах. Объявлен электронный аукцион.

Фонд капитального ремонта Самарской области объявил аукцион. Специалисты хотят выполнить работы в доме на улице Воронежской, 137 и на улице Стара-Загора, 120. На все работы планируют потратить 31,1 млн рублей. Согласно опубликованным документам, подрядчик оценит состояние кабин и шахт, а также проведет капитальный ремонт и замену необходимого оборудования.

Работы планируют выполнить до осени 2023 года. Ремонт проведут в девятиэтажных домах.