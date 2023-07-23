Самарчанка, «потрогавшая» грудь «Родины-матери», публично извинилась

Самарчанка обидела многих жителей Волгограда Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жительница Самары опубликовала видео, вызвавшее широкий резонанс. Горожанка «потрогала» грудь «Родины-матери».

Судя по всему, девушка из Самары отправилась в отпуск. На видео в социальных сетях она наводит камеру на грудь монумента и издает странные звуки. Кадры быстро разлетелись по интернету. В комментариях пользователей шокировало поведение самарчанки.

Девушка принесла публичные извинения на своей странице и отметила, что не хотела надругаться над памятником. Впредь девушка пообещала более тщательно подходить к выбору публикаций.