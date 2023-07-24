В Самарской области почти 5 тысяч человек пострадали от укусов животных в 2023 году

В числе пострадавших – дети до 14 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году почти 5 тысяч жителей Самарской области пострадали от укусов животных. Статистику за первое полугодие озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– За январь-июнь в учреждения здравоохранения Самарской области по поводу различных повреждений, полученных от животных, обратилось 4461 человек. В их числе 1153 человека –

это дети до 14 лет, – рассказали в ведомстве.

В 97,3% случаев людей кусали домашние кошки и собаки. 72,6% – известные животные, 27,4% – бездомные. 2,3% пострадали от укусов диких животных, 0,4% – от сельскохозяйственных.

За первое полугодие в регионе также были зафиксированы случаи бешенства среди животных. Четыре из них обнаружили в Борском районе – там заболели лисицы. Бешенство также выявили у собаки в Жигулевске.

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