В Самарской области безработный мужчина попался с 35 свертками наркотиков

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре оперативники задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Ранее мужчина уже был судим. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

31-летний подозреваемый, ранее судимый за побои, попался оперативникам в переулке Плотничий. Его задержали за нарушение общественного порядка. Во время осмотра у мужчины обнаружили 35 свертков наркотиков. В них он хранил более 65 грамм героина.

Мужчина рассказал, что купил наркотики в интернете и в дальнейшем планировал разложить их по тайникам на территории Самары, однако его планам помешала полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Задержанный находится под стражей

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