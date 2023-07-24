Мошенники оставили 60-летнюю учительницу из Самары без 1,5 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары осталась без сбережений, поверив мошенникам. Женщина потеряла 1,5 млн. рублей. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

На уловку преступников попалась 60-летняя учительница. Изначально ей позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что мошенники пытаются украсть ее средства с банковской карты. Женщина не поверила звонившему и положила трубку. Однако чуть позже она получила новый звонок. На этот раз – от «полицейского».

– Звонивший заверил, что на ее имя злоумышленники уже оформляют кредит и, если не последовать инструкции специалиста банка, можно не только лишиться накоплений, но и остаться с долгом на крупную сумму, – рассказали в полиции.

Самарчанка поверила звонившему и перевела 1,5 млн. рублей. Только после этого она решила заблокировать картуу. Позвонив в банк, женщина выяснила, что ее обманули. Она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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