Автобус № 59 пустили в объезд пр. Карла Маркса в Самаре 24 июля

Автобус № 59 будет ходить по скорректированной схеме до 28 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 июля 2023 года, в Самаре изменил трассу следования автобус № 59 «15-й микрорайон — Пост ГИБДД (кольцевой)». Его пустили в объезд перекрытого участка в районе Самарской ТЭЦ.

— В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы в районе проспекта Карла Маркса, 495б автобус № 59 направлен в объезд. Он будет курсировать по улицам Алма-Атинской и Олимпийской, по Ракитовскому шоссе и далее по своему маршруту в оба направления, — сообщила компания-перевозчик.

Напомним, проезд по проспекту Карла Маркса в районе Самарской ТЭЦ закрыли с 9:00 понедельника, 24 июля 2023 года. Движение там будет ограничено до конца рабочей недели — до 5:00 пятницы, 28 июля 2023 года.

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