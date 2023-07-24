В Самарской области на Волге обнаружили пленку из нефти у Жигулевска

Пятно постепенно разрастается, оно уже достигло Ширяево / Фото: t.me/s/samara_fish

На Волге в Самарской области обнаружили следы загрязнения. В районе СНТ «Садовод 7» в Жигулевске появилась пленка из нефти. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Камского ТУ Росрыболовства.

О загрязнении реки стало известно в воскресенье, 23 июля 2023 года. Информация об этом в надзорное ведомство поступила от дежурного ГУ МЧС по Самарской области. Инспекторы отдела рыбоохраны выехали на место в тот же день. Они подтвердили факт загрязнения.

- На Волге обнаружены следы нефтепленки. Гибели водных биоресурсов не зафиксировано. Зона загрязнения распространяется. К 20:40 (МСК) 23 июля она достигла Ширяево, - сообщили представители Росрыболовства.

Собранные материалы специалисты направят в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Также они продолжат следить за развитием ситуации на реке.

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