Православный турнир-квест «Самарская Лествица» состоялся в Самаре

Мероприятие проходит ежегодно. Фото: Детский епархиальный образовательный центр

В Самаре состоялся турнир-квест «Самарская Лествица». Мероприятие прошло в детском оздоровительном учреждении «Салют-2» при поддержке Детского епархиального образовательного центра. Участие в нем приняли свыше 160 ребят.

Участники узнали много нового о традициях православных и семейных праздников, исследовали Священное писание и Житие святых и выполняли другие интересные задания. В конце ребята создали символ семьи – ромашку, которую установили у главной сцены.

Напомним, «Самарская Лествица» проводится ежегодно. В этом году проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря победе проекту удалось расширить границы как в тематике, так и в аудитории детей.

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