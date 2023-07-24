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НовостиОбщество24 июля 2023 11:40

В Самаре работодателя оштрафуют за трудоустройства мигранта

Иностранца отправили в родную страну
Алена ПРОВКИНА
Исполнение решение находится на контроле прокуратуры города.

Исполнение решение находится на контроле прокуратуры города.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работодатель решил незаконно трудоустроил мигранта. Правоохранители направили иск в суд.

По информации прокуратуры Самарской области, жителя Самары признали виновным в совершении административного нарушения. Подозреваемый устроил иностранца в качестве подсобного рабочего. Правоохранители возложили обязанность оплачивать расходы, связанные с выдворением нелегала из страны, на нарушителя. С работодателя взыскали 54 тысячи рублей. Исковые требования удовлетворили в полном объеме.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Исполнение решение находится на контроле прокуратуры города.