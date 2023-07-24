В Самаре работодателя оштрафуют за трудоустройства мигранта

Исполнение решение находится на контроле прокуратуры города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работодатель решил незаконно трудоустроил мигранта. Правоохранители направили иск в суд.

По информации прокуратуры Самарской области, жителя Самары признали виновным в совершении административного нарушения. Подозреваемый устроил иностранца в качестве подсобного рабочего. Правоохранители возложили обязанность оплачивать расходы, связанные с выдворением нелегала из страны, на нарушителя. С работодателя взыскали 54 тысячи рублей. Исковые требования удовлетворили в полном объеме.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Исполнение решение находится на контроле прокуратуры города.