Самарские бойцы СВО попросили земляков помочь в покупке дронов-камикадзе

Участники СВО просят самарцев помочь приблизить победу Фото: Александр КОЦ

Самарские бойцы с Херсонского направления записали обращение к землякам. Они попросили земляков помочь со сбором средств на FPV-дроны. Информация об этом появилась в телеграм-канале центра начальной военной подготовки «РОКОТ» в Самаре.

— Наше командование, оценив всю пользу FPV-дронов и БПЛА на поле боя, решило создать специализированное подразделение. Благодаря активной помощи центра НВП «РОКОТ» к нам направили опытных инструкторов-специалистов, был организован учебно-тренировочный лагерь. Мы освоили науку побеждать в условиях современного боя. Дорогие земляки, для победы и сохранения жизней наших бойцов необходимы FPV-дроны, — говорится в сообщении.

По словам военнослужащих, каждый ударный дрон — это подбитая вражеская техника или разрушенный опорный пункт противника. Эта техника помогает сокращать потери со стороны российских бойцов. Участники СВО просят самарцев помочь собрать необходимую сумму на закупку дронов-камикадзе. Аппараты уже зарезервированы. Их отправят на фронт, как только пройдет оплата. Подробнее узнать можно здесь.

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