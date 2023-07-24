В Самаре могут изъять несколько домов для муниципальных нужд

Квартиры изымут для муниципальных нужд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют изъять несколько домов для муниципальных нужд. Документы опубликованы на сайте мэрии.

Согласно постановлениям, подобное решение приняли на основании распоряжения о признании домов аварийными и подлежащими сносу. Специалисты планируют изъять квартиры в домах поселка Мехзавод, Квартал 10, дом 6. Копии направят собственникам, с которыми также договорятся об условиях изъятия квартир. Имущество оценят и представят другие квартиры взамен. Постановление вступило в силу со дня его опубликования.

Также планируют изъять квартиры по улице Арцыбушевской, дом 61. Контроль за выполнением постановления возложили на первого заместителя главы города Самара В.А. Василенко.