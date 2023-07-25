В Самаре за долг по налогам у предпринимателя арестовали люксовый автомобиль

Судебные приставы составили акт описи и ареста Infiniti. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре организация, занимающаяся промышленным производством, задолжала перед налоговой почти 630 тысяч рублей. В результате судебные приставы арестовали автомобиль марки Infiniti.

— Предупреждения и неоднократные требования о необходимости погашения долга владельцы фирмы игнорировали. Выяснилось, что организации принадлежит дорогостоящая машина Infiniti, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы установили местонахождение транспортного средства, выехали туда и составили акт описи и ареста люксовой иномарки. Теперь у руководства организации есть 10 дней на погашение задолженности по налогам.

Если долг так и не будет оплачен, то арестованный автомобиль оценят и передадут для дальнейшей реализации на торгах. А вырученные денежные средства перечислят в счет погашения задолженности.

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