В Самаре активисты помогли бойцу СВО, у которого сгорела вся одежда

Сотрудники комитета семей воинов Отечества Самарской области помогли бойцу с приобретением новой одежды Фото: скриншот видео

Жена командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Екатерина Колотовкина рассказала о бойце СВО с позывным «Боксер». Он родом из Хабаровского края, но недавно приехал на лечение в Самару. Мужчина получил ранение спасая своего боевого товарища.

- С нами связались сотрудники Хабаровского КСВО. Они попросили помочь бойцу в приобретении одежды. При эвакуации вся его одежда была порвана, а имущество сгорело, - написала жена самарского генерала в своем телеграм-канале.

Местные активисты навестили военнослужащего в госпитале, принесли ему гостинцы и необходимую одежду, а также сводили его в парикмахерскую. Кроме того, бойцу помогли с оформлением документов в аэропорту.

Насколько известно, «Боксер» провел в зоне СВО 10 месяцев. Был награжден медалью «За боевые отличия». В настоящее время он находится дома в отпуске по реабилитации. Затем бойца ждет врачебно-военная комиссия. Мужчина надеется на скорейшее выздоровление, чтобы вновь вернуться в строй.

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