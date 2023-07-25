ТОАЗ оказал поддержку трем детсадам и лицею в подготовке к учебному году

Помощь от компании получили образовательные заведения Комсомольского района Тольятти / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Детские сады и лицей Комсомольского района Тольятти в преддверии нового учебного года получили материалы для благоустройства территории и комплекты униформы для обслуживающего персонала. Шефскую помощь учреждениям оказал ТОАЗ.

Так, предприятие передало детским садам «Мечта», «Сосенка», «Маячок» и лицею № 6 облицовочную плитку, лавочки и спецодежду для работников. До конца лета компания планирует оказать аналогичную поддержку садикам «Олимпия» и «Дельта», а также школам № 25 и 55. Она передаст им стройматериалы для ремонта внутренних помещений. Кроме того, 11 учебных заведений Тольятти получат от завода около 1200 комплектов униформы для обслуживающего персонала.

— Мы оказываем всестороннюю помощь образовательным учреждениям города. Это неотъемлемая часть социальной политики предприятия. Направляя средства и материалы на улучшение условий, в которых учатся дошколята, лицеисты и студенты, мы стараемся обеспечить вовлеченность подрастающего поколения в образовательный процесс, — отметила директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

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