В соседнем с Самарской областью регионе обнаружили очаг заболевания кори

В настоящий момент идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пензенской области обнаружили очаг заболевания кори, ситуация по распространению остается не стабильной. Всего с подозрением на корь зарегистрировано 78 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пензенской области.

— По состоянию на 25 июля, от кори выздоровело 68 человек, в их числе 61 ребенок. Еще 10 человек проходят лечение амбулаторно. География распространения включает в себя Городищенский район, Кузнецк, Пензу, Шемышейку и Неверкино, — рассказали в региональном минздраве.

Отмечается, что самым действенным способом предотвратить заболевание остается вакцинация. В августе в субъект должны доставить три тысячи доз вакцины против кори. Она будет направлена на иммунизацию всех жителей, которые подлежат вакцинации.

В настоящий момент идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска. Помимо этого, наиболее уязвимой группой лиц являются и люди, работающие в других субъектах вахтовым методом. За ними поручено усилить контроль.

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