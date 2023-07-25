В Самаре жители назвали самые безопасные страны для туризма

Самарцы назвали самые безопасные направления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о самых безопасных странах для туризма. Горожане признались, что переживают из-за появлений новых вирусов.

По информации группы Ренессанс страхования, каждый четвертый житель областной столицы переживают из-за поездки в другую страну. Респондентов отпугивают появление новых вирусов в месте назначения. В список самых опасных направлений, по мнению самарцев, вошли США, Франция, Германия, Великобритания и Новая Зеландия.

При этом, в список безопасных направлений вошли: Египет, Сейшелы и Кипр. У разных поколений свои предпочтения. Горожане в возрасте от 41 до 50 лет предпочитают Аргентины, миллениалы выбирают Болгарию, а зумеры – Кипр.