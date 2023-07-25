В Самаре отремонтировали полотно на 33 дорожных участках

Специалисты проводят работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о завершении работы по ремонту полотна на 33 дорожных участках. Автомагистрали привели в нормативное состояние.

По информации представителей национального проекта «Безопасные качественные дороги», работы проведены на улицах Флотской, Береговой, Алма-Атинской, Мичурина, Чекистов, Республиканской, Революционной, Уральской, проспекта Ленина и других. Общая протяженность уложенной асфальтобетонной смеси составляет 34 километра.

В рамках реализации проекта в областной столице предусмотрен ремонт 42 участков, общая протяженность которых 42,7 км. Работы проведут в течение текущего года.