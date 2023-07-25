В Самарской области зарегистрировано 3176 пострадавших от клещей в 2023 году

В числе пострадавших – более 1 тыс. детей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Специалисты продолжают фиксировать случаи укусов клещей в Самарской области. За минувшую неделю от них пострадали еще 79 человек, в том числе 37 детей. Об этом во вторник, 25 июля 2023 года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, всего с начала сезона в регионе зарегистрировано 3176 пострадавших от клещей. В их числе 1027 детей.
Специалисты также исследовали клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. В 30 из 2979 экземплярах был обнаружен клещевой энцефалит. В 36 клещах найдена ДНК возбудителя боррелиоза.
Отмечается, что в регионе продолжается противоклещевая обработка территории. На текущий момент процедура выполнена на 4774,25 га.
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