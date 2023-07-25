В Самаре подростки устроили дрифт на привязанном к машине диване

Свои развлечения веселая компания сняла на видео
Фото: скриншот с видео
Жителей Самары удивило видео, которое появилось в социальных сетях во вторник, 25 июля 2023 года. На нем – группа подростков, рассекающих по проезжей части на диване. Необычными кадрами поделились местные жители.
По информации самарцев, опасные катания были замечены ночью на парковке напротив Самарского онкологического диспансера. Ребята привязали диван к отечественному авто и весело проводили время. Правда, одному из них не повезло – когда машина входила в поворот, молодой человек слетел со своего сиденья и кубарем покатился по асфальту.
Интересно, что многие жители посчитали видео довольно забавным.
– Пусть развлекается молодежь. Главное, чтобы невинные люди и другие автомобили не пострадали, – пишут в комментариях самарцы.
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