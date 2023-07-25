Отец и дочь погибли в страшном ДТП на трассе Самара – Оренбург 25 июля

Легковушка превратилась в груду металла после столкновения с большегрузом / Фото: t.me/ugibdd56

Во вторник, 25 июля 2023 года, на трассе Самара – Оренбург произошло страшное ДТП. Под Бузулуком столкнулись Lifan и «КамАЗ». Авария унесла жизни мужчины и его дочери-подростка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Оренбургской области.

– Водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Самары в направлении Оренбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». Последний двигался в направлении Самары, – рассказали полицейские.

В результате ДТП погибли два человека: 46-летний водитель Lifan и его 15-летняя дочь. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

"КамАЗ" перегородил проезжую часть после ДТП с иномаркой / Фото: t.me/ugibdd56

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.