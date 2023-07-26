Новая площадка для подготовки к сдаче ГТО открылась в Самарской области

Для безопасности на площадке уложили специальное покрытие и установили видеонаблюдение. Фото: национальныепроекты.рф

В Сызранском районе Самарской области открыли новую площадку для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Она появилась в поселке Варламово возле здания школы «Центр образования». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

На площадке установили разноуровневые перекладины, турники и брусья, лавки для пресса. Также там есть уличные силовые, вело- и кардиотренажеры, каждых из которых имеет табличку с QR-кодом. Любой желающий может его отсканировать и узнать информацию о тренировке.

Помимо этого, для безопасности на площадке уложили специальное покрытие и установили видеонаблюдение. Заниматься там могут в любое время семейные пары с детьми, пенсионеры и все желающие.

В районной администрации ожидают, что особую заинтересованность новый спортивный объект вызовет среди школьников, так как за наличие знака ГТО абитуриенты получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

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