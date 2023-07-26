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НовостиПроисшествия26 июля 2023 5:38

В Самаре пьяная женщина без водительских прав понесет уголовное наказание

Автомобилистка из Самары, год назад лишенная водительских прав, вновь села за руль пьяной
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы задержали злоумышленницу

Инспекторы задержали злоумышленницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники дорожной полиции патрулировали один из дорожных участков. На дороге они остановили женщину с явными признаками опьянения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители отстранили женщину от управления и предложили пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась. Тогда задержанную доставили в отдел полиции, а машину поместили на спецстоянку.

Оказалось, женщина-водитель ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Около года назад суд назначил ей штраф и лишил водительских прав. Женщина не сделала соответствующих выводов и вновь села за руль. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.