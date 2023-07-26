В Самаре пьяная женщина без водительских прав понесет уголовное наказание

Инспекторы задержали злоумышленницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники дорожной полиции патрулировали один из дорожных участков. На дороге они остановили женщину с явными признаками опьянения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители отстранили женщину от управления и предложили пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась. Тогда задержанную доставили в отдел полиции, а машину поместили на спецстоянку.

Оказалось, женщина-водитель ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Около года назад суд назначил ей штраф и лишил водительских прав. Женщина не сделала соответствующих выводов и вновь села за руль. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.